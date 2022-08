Sarri “Inter la più forte | ma la Lazio può giocarsela”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non voglio cancellare Inzaghi, il mio compito è fare risultati e farmi voler bene dal popolo laziale. Lui merita di essere ricordato con stima”. Lo ha detto l’attuale allenatore della, Maurizioin vista del match contro l’dell’ex Inzaghi, in occasione della terza giornata di Serie A. “Simone già allaera nel novero dei 7-8 allenatori più importanti d’Italia. Ora può entrare in un circolo ancora più ristretto perchè allena una squadra potenzialmente più”, ha aggiunto. “Affrontiamo la squadra piùper valori individuali, sia tecnici che fisici. E’ una delle grandi favorite per lo scudetto, lo era anche lo scorso anno. E’ una partita difficilissima e una prestazione difensiva di alto livello non dipende solo ...