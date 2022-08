NY40 di Nerea per una crociera con amici e parenti in pieno relax

(Di giovedì 25 agosto 2022)è il nuovo progetto diYacht che unisce la tradizione nautica dei motoscafi e attenzione e cura ai tipici dettagli sartoriali: l’imbarcazione nasce per soddisfare tutte le esigente degli armatori in termini di layout, materiali, finiture ed equipaggiamento della sala macchine. La carena a “V”, che conferisce sportività, è stata realizzata dall’ingegner Maurizio Zuccheri, mentre il design elegante porta la firma di Alessandro Battistini e Davide Bernardini. L’estetica del nuovodiSul ponte, personalizzato da un teak disposto a lisca di pesce, cattura l’attenzione il grande prendisole di poppa, la cui struttura è realizzata in acciaio tubolare, impreziosito da un filato intrecciato privo di cuciture: questo tessuto, oltre ad essere unico nel suo genere, è anche sostenibile, provenendo interamente ...

Una preview al Salone Nautico di Venezia delYacht, non poteva avere location miglior per quel mix tra arte, tradizione e atmosfere che solo la città lagunare Sa regalare. Gli ingredienti che si "leggono" negli stilemi del,... Nerea Yacht NY40, la nuova espressione d'arte del giovane cantiere è elegante e sportiva