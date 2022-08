Non è un gioco per poveri: nel calcio vince chi spende (Di giovedì 25 agosto 2022) Nel calcio vince chi è più ricco, non c’è alcun romanticismo che possa far rivivere il mito di Davide contro Golia, nessuno spazio per dare sfogo e concretezza alla fantasia dei geni dei piedi, a dire l’ultima parola, anche sul prato verde dei campi da gioco, è la finanza. La classifica dei club più spendaccioni A sancire questo semplice assunto è stata l’ultima classifica stilata da Swiss Ramble, su dati raccolti dalla Deloitte, che ordina i grandi club europei in base a quanto sono costati negli ultimi dieci anni ai loro proprietari. E nelle prime posizioni ci sono tutti i club che hanno vinto i campionati delle loro nazioni. Nell’analisi non sono stati conteggiati i fondi spesi per ripianare i debiti societari, né, tantomeno, i costi sostenuti per l’acquisto di quote societarie. A contare sono stati, esclusivamente, i soldi ... Leggi su fmag (Di giovedì 25 agosto 2022) Nelchi è più ricco, non c’è alcun romanticismo che possa far rivivere il mito di Davide contro Golia, nessuno spazio per dare sfogo e concretezza alla fantasia dei geni dei piedi, a dire l’ultima parola, anche sul prato verde dei campi da, è la finanza. La classifica dei club più spendaccioni A sancire questo semplice assunto è stata l’ultima classifica stilata da Swiss Ramble, su dati raccolti dalla Deloitte, che ordina i grandi club europei in base a quanto sono costati negli ultimi dieci anni ai loro proprietari. E nelle prime posizioni ci sono tutti i club che hanno vinto i campionati delle loro nazioni. Nell’analisi non sono stati conteggiati i fondi spesi per ripianare i debiti societari, né, tantomeno, i costi sostenuti per l’acquisto di quote societarie. A contare sono stati, esclusivamente, i soldi ...

