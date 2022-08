La Juve con Milik ha risolto i problemi in attacco? (Di giovedì 25 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

romeoagresti : Contatto #Juve-#Roma per #Zakaria: i giallorossi hanno sondato questa pista con la formula del prestito. Al tempo s… - GiovaAlbanese : Fino a oggi la #Juventus non aveva mai accelerato su #Milik. L'incontro con l'agente per discutere l'ingaggio è un… - _Morik92_ : La #Juve ha incontrato gli agenti di #Milik nelle scorse ore per discutere sulle cifre del contratto. Le parti si r… - sportli26181512 : #SerieA, tutte le probabili formazioni della 3ª giornata: Turno ricco di big-match a partire da venerdì con Lazio-I… - ebsrwr : @romeoagresti @GoalItalia @goal La Juve ne prende un altro che con gli infortuni è abbonato. Poi sto Milik tutta st… -