anteprima24 : ** Jovanotti approda a Castel Volturno, nelle due giornate attese 35mila persone ** -

anteprima24.it

... per il Jova beach party, il mega concerto delle polemiche chesul blindatissimo Lungomare Duca degli Abruzzi per il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento del viaggio di, oggi e ...A Viareggio la magia è pronta a ripetersi: JOVA BEACH PARTYvenerdì 2 e sabato 3 settembre ... Alla vigilia del JOVA BEACH PARTY 2022,ha regalato al suo pubblico "Oasi" ( Capitol ... Jovanotti approda a Castel Volturno, nelle due giornate attese 35mila persone L'enorme veliero del Jova Beach Party 2022 è pronto ad approdare sulla Spiaggia Lido Fiore di Castel Volturno (CE) per due speciali appuntamenti. Oltre 35 ...Lo scontro con gli “econazisti” che protestano per il Jova Beach Party e gli impossibili test di virtù imposti dai progressisti stanno rendendo il baby boomer più amato dalla sinistra degli anni Novan ...