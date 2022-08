Fabian Ruiz | si sblocca l’affare col Psg | fumata bianca in arrivo

sscalcionapoli1 : CdM – Fabian Ruiz, questione di tempo: lo spagnolo attende una cessione del PSG - CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Fabian Ruiz-PSG, manca poco: Herrera ha rescisso, fumata bianca in arrivo - SiamoPartenopei : Il Mattino - Fabian Ruiz-PSG, fumata bianca in arrivo a momenti! Posto in rosa liberato, rescisso il contratto di H… - salvione : Tra Napoli e Keylor Navas c'è di mezzo Fabian Ruiz -

Può facilitare le cose anche l'interesse dei campioni di Francia per il centrocampista spagnolo del Napoli,, per il quale gli azzurri hanno chiesto 25 milioni di euro.E al Paris Saint - Germain, stando alle informazioni di Calciomercato.it vicino a prenderedalla società di Aurelio De Laurentiis. https://t.co/VdiktdtZ9x - Keylor #Navas ha scelto il #...Countdown in casa Napoli per l'arrivo del campione che chiude un calciomercato pazzesco per gli azzurri, in entrata e in uscita ...Sembrerebbe che l’arrivo di Navas sia strettamente legato all’uscita di Fabian Ruiz: “Per garantire a Navas la ricchissima buonuscita ritenuta imprescindibile per rescindere il contratto con il Psg ...