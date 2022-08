Elezioni politiche 2022, la proposta di Calenda: “Time out di un giorno” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “La mia proposta è quella di un Time out di un giorno alla campagna elettorale, per prendere l’impegno di sostenere il governo Draghi, di incontrarsi tra tutti i leader, anche se dovessimo fare uno scostamento di bilancio”. Così il leader di Azione Carlo Calenda al Meeting di Rimini, a proposito della proposta di sospendere la campagna in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, per consentire al governo Draghi di agire contro il caro gas. “Davanti alla mia proposta, di sospendere momentaneamente la campagna elettorale per affrontare il caro gas e permettere al governo Draghi di agire, la risposta di Salvini che io avrei ‘paura di perdere’ è una risposta da adolescente, da chi non ha mai lavorato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “La miaè quella di unout di unalla campagna elettorale, per prendere l’impegno di sostenere il governo Draghi, di incontrarsi tra tutti i leader, anche se dovessimo fare uno scostamento di bilancio”. Così il leader di Azione Carloal Meeting di Rimini, a proposito delladi sospendere la campagna in vista delledel 25 settembre, per consentire al governo Draghi di agire contro il caro gas. “Davanti alla mia, di sospendere momentaneamente la campagna elettorale per affrontare il caro gas e permettere al governo Draghi di agire, la risposta di Salvini che io avrei ‘paura di perdere’ è una risposta da adolescente, da chi non ha mai lavorato un ...

