Bertolaso fa a pezzi la gestione di Conte della pandemia | «C’era solo improvvisazione»

«La comunicazione istituzionale nel 2020 non è esistita. E quando è esistita ha fatto danni con un commissario che diceva "vi imploro mettetevi la mascherina" e l'altro che diceva "io la mascherina non me la metto". Quando c'è un'emergenza serve un portavoce che parla per nome e per conto dello Stato. Questo nel 2020 non è esistito». Lo ha detto Guido Bertolaso, intervenendo al Meeting di Rimini. Bertolaso: la Lombardia fu lasciata sola «Nel marzo 2020 la Lombardia è stata lasciata sola. Non so se in modo deliberato o in modo involontario. Io l'ho visto», ha aggiunto Bertolaso. Nel periodo precedente alla nomina di Figliuolo «era tutto affidato all'. Con il governo Draghi è arrivato il generale, una persona normale ma con un metodo e con un criterio» che «ha fatto un'organizzazione e una programmazione».