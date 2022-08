Atletica, Tamberi pronto per Losanna: “Qui per un’altra sfida e per divertirmi” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il campione olimpico ed europeo di salto in alto, Gianmarco Tamberi, è pronto a tornare in gara a Losanna come spiegato da lui stesso nella conferenza stampa di vigilia: “Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono chiesto: ma chi è il campione olimpico? Ora sono qui per un’altra sfida e per divertirmi”. L’azzurro andrà in pedana con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione alla finale del 7 e 8 settembre a Zurigo: attualmente è terzo in classifica. In gara ritroverà l’amico e ‘compagno di medaglia d’oro’ a Tokyo Mutaz Barshim: “Siamo come fratelli e Mutaz sarà al mio matrimonio della prossima settimana, il 1° settembre, così come io sono stato presente al suo, qualche anno fa. Ci sentiamo spesso e ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Il campione olimpico ed europeo di salto in alto, Gianmarco, èa tornare in gara acome spiegato da lui stesso nella conferenza stampa di vigilia: “Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono chiesto: ma chi è il campione olimpico? Ora sono qui pere per”. L’azzurro andrà in pedana con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione alla finale del 7 e 8 settembre a Zurigo: attualmente è terzo in classifica. In gara ritroverà l’amico e ‘compagno di medaglia d’oro’ a Tokyo Mutaz Barshim: “Siamo come fratelli e Mutaz sarà al mio matrimonio della prossima settimana, il 1° settembre, così come io sono stato presente al suo, qualche anno fa. Ci sentiamo spesso e ...

