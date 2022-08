Agcom blocca Porta a Porta: nessun confronto diretto a due Meloni-Letta (Di giovedì 25 agosto 2022) Niente da fare per Bruno Vespa che alla fine dovrà rinunciare a quello che sarebbe stato l’unico confronto diretto, il faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Dopo le polemiche di questi giorni, e la richiesta degli altri leader di avere la stessa possibilità, è Agcom a intervenire, ritenendo inopportuno quanto si vedrebbe in onda su Rai 1. Niente prima serata dedicata a questo singolo faccia a faccia quindi ma semmai una puntata con tutti i leader delle coalizioni pronti a darsi battaglia. Un format da rivedere quindi, visto che la puntata del 22 settembre era stata pensata proprio per dare spazio ( mezz’ora ciascuno) a Letta e Meloni, per quello che sarebbe stato un confronto di un’ora. Delusione per Bruno Vespa: la puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) Niente da fare per Bruno Vespa che alla fine dovrà rinunciare a quello che sarebbe stato l’unico, il faccia a faccia tra Giorgiaed Enrico. Dopo le polemiche di questi giorni, e la richiesta degli altri leader di avere la stessa possibilità, èa intervenire, ritenendo inopportuno quanto si vedrebbe in onda su Rai 1. Niente prima serata dedicata a questo singolo faccia a faccia quindi ma semmai una puntata con tutti i leader delle coalizioni pronti a darsi battaglia. Un format da rivedere quindi, visto che la puntata del 22 settembre era stata pensata proprio per dare spazio ( mezz’ora ciascuno) a, per quello che sarebbe stato undi un’ora. Delusione per Bruno Vespa: la puntata di ...

