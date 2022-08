WWE | Santos Escobar torna e si riprende i suoi ragazzi | Reunion del Legado del Fantasma a NXT 2 0

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la sconfitta di NXT Heatwave per mano di Tony D’Angelo che lo ha costretto ad abbandonare il roster di NXT 2.0,to nello show ‘multicolor’. L’ex NXT Cruiserweight Champion è comparso nell’episodio di ieri notte per un solo motivo:rsi i membri deldelper portarli con lui nella sua nuova esperienza fuori da NXT 2.0. Ecco nel dettaglio cos’è accaduto nell’episodio di ieri notte. Mai più sotto gli ordini di Tony D’Angelo Ildelè da tempo sotto il comando di Tony D’Angelo, il wrestler italoamericano ha ottenuto questo privilegio dopo aver sconfittonel loro primo confronto in ring. Nell’episodio di ieri notte Cruz del Toro e ...

