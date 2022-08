Una volta i prezzi erano legati ai costi di produzione | oggi non ci sono più regole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) di Alessio Andreoli Molti ricordano quando il “mercato” era legato agli effettividi. Chi doveva acquistare una macchina e non aveva una grande disponibilità faceva tutti i suoi bei conti: quanti chilometri faccio? Il gasolio costa molto meno della benzina ma la macchina costa di più, il metano poi è quasi gratis ma l’impianto costa parecchio e non si va veloci, poi c’è il Gpl anche qui ci vuole un impianto, e infine la benzina; ma ogni litro sembrava un salasso. Per non parlare del riscaldamento invernale, Gpl, gasolio oppure (non ricordo come si chiamava) c’era un olio nero viscoso ma bisognava pulire la caldaia ogni 15 giorni, poi il metano per tutti, comodo e il prezzo era accettabile. La legna, scomoda ma economica. Arrivò anche il pellet: sembrava una rivoluzione. Insomma i...