Toyota Sienta: la terza generazione ricorda la Panda (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Toyota Sienta è stata presentata come un’utilitaria comoda, versatile e ibrida. Quasi certamente non arriverà mai sul mercato occidentale, eppure il suo design ricorda da vicino una vettura che conosciamo molto bene: la Panda. La terza generazione della multispazio giapponese, infatti, ha catturato l’attenzione per una serie di tratti estetici che sembrano accomunarla con Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laè stata presentata come un’utilitaria comoda, versatile e ibrida. Quasi certamente non arriverà mai sul mercato occidentale, eppure il suo designda vicino una vettura che conosciamo molto bene: la. Ladella multispazio giapponese, infatti, ha catturato l’attenzione per una serie di tratti estetici che sembrano accomunarla con

videomotorsIT : È la nuova “Pandona”? No è la Toyota Sienta // - infoiteconomia : Toyota Sienta: foto, interni, caratteristiche - infoiteconomia : È la nuova “Pandona”? No è la Toyota Sienta - zazoomblog : Toyota Sienta - Ci siamo già visti? - #Toyota #Sienta #siamo #visti? - omnifurgone : Toyota, in Giappone arriva la nuova Sienta -