(Di mercoledì 24 agosto 2022) L'incidente nella tarda serata di ieri alla Ferruccia. Il ragazzino è stato ricoverato in codice rosso, malore per il ...

TargatoCN : Scontro tra due auto sulla tangenziale di Fossano: sul posto i soccorsi - TargatoCN : Monteu Roero, muore nello scontro della sua auto contro il muretto di una casa - MattinoDiVerona : Peschiera: scontro tra un’auto e una moto, bilancio tragico 1 morto e 3 feriti Leggi tutto: - solops : Alessandria, scontro tra due auto: un ferito grave - lavocedigenova : San Colombano Certenoli, scontro auto-moto: motociclista sbalzato via dalla sella -

LA NAZIONE

L'incidente nella tarda serata di ieri alla Ferruccia. Il ragazzino è stato ricoverato in codice rosso, malore per il ...... alle quali hanno partecipato i sanitari del 118, Vigili del fuoco e la Polizia, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia Schianto- moto: vittima e feriti Lo... Scontro auto-scooter, grave un quindicenne - Cronaca - lanazione.it Due incidenti in un quarto d'ora sulle strade del Varesotto. Coinvolti un ragazzo di 20 anni e un uomo di 76: per entrambi necessario il trasporto al pronto soccorso con ferite lievi ...Ancora un incidente mortale nel Palermitano. Uno scontro frontale sulla statale 113 a Cefalù, nel tratto compreso tra Finale di Pollina e la spiaggia di Torre Conca.