Quel che Salvini non ha capito quando dice che la “legge 194 va implementata” (citando il modello Ungheria) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non toccheranno la legge 194, ma c’è l’intenzione – almeno personale – di ritoccarla con una implementazione. A dirlo è il segretario della Lega Matteo Salvini che sostiene che all’interno di Quella norma, in vigore dal 1978, manchino i sostegni economici nei confronti delle donne che devono decidere se portare a termine, o meno, una gravidanza. Peccato che la legge non sia “economica”, ma la sua natura è Quella di garantire un diritto alle donne. Salvini sulla legge 194 che deve essere implementata In collegamento con “24 Mattino Estate” (su Radio24), il leader della Lega ha risposto a una domanda sulla legge 194 del 1978 che regolamento il diritto delle donne all’interruzione di gravidanza in Italia. Li ha rassicurato sul fatto che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non toccheranno la194, ma c’è l’intenzione – almeno personale – di ritoccarla con una implementazione. A dirlo è il segretario della Lega Matteoche sostiene che all’interno dila norma, in vigore dal 1978, manchino i sostegni economici nei confronti delle donne che devono decidere se portare a termine, o meno, una gravidanza. Peccato che lanon sia “economica”, ma la sua natura èla di garantire un diritto alle donne.sulla194 che deve essereIn collegamento con “24 Mattino Estate” (su Radio24), il leader della Lega ha risposto a una domanda sulla194 del 1978 che regolamento il diritto delle donne all’interruzione di gravidanza in Italia. Li ha rassicurato sul fatto che ...

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - GiuseppeConteIT : Il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo è stato in vita un esempio di lotta per l’ambiente, contro la criminalità e… - Corriere : «Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo. La verità è che in queste zone gli americani fanno qu… - OttaviDeborah : RT @GiuseppeConteIT: Il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo è stato in vita un esempio di lotta per l’ambiente, contro la criminalità e per… - Martina59680344 : RT @RobertoRenga: Me ne sto qui da una parte, aspettando che il temporale politico e umano passi; che tornino l’educazione e il rispetto; c… -