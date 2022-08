(Di mercoledì 24 agosto 2022) "Il numero di utenti in coda davanti a te è: 2871. Potrai accedere al servizio in più di un'ora". Una scritta bianca su sfondo grigio sul sito di Ciaotickets, la piattaforma autorizzata alla rivendita ...

Agenzia ANSA

Non tutte le rivendite avevano, comunque, nel sistema la possibilità di acquistare il concerto di Baglioni, nonostante gli eventi dellaabbiano . 24 agosto 2022Non tutte le rivendite avevano, comunque, nel sistema la possibilità di acquistare il concerto di Baglioni, nonostante gli eventi dellaabbiano . 24 agosto 2022 Perdonanza: boom e ritardi vendite biglietti per Baglioni - Musica Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...