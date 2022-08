Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel – Video (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Paura in autostrada all’altezza di Genova, dove ieri un tir e un’auto hanno effettuato una inversione a U prima di una galleria. A quel punto è scattata la procedura di emergenza, con ASPI che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quanto prima sul luogo del pericolo. Il piano ha funzionato: le manovre folli non hanno causato incidenti, entrambi i conducenti sono stati bloccati poco dopo dalle pattuglie della Stradale. L’autista del tir, originario dell’Europa dell’est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8.000 euro, cui si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –inall’altezza di Genova, dove ieri un tir e un’hanno effettuato unaa Udi una galleria. A quel punto è scattata la procedura di emergenza, con ASPI che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quantosul luogo del pericolo. Il piano ha funzionato: le manovre folli non hanno causato incidenti, entrambi i conducenti sono stati bloccati poco dopo dalle pattuglie della Stradale. L’autista del tir, originario dell’Europa dell’est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8.000 euro, cui si ...

vivereitalia : Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel - Video - italiaserait : Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel – Video - LocalPage3 : Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel - Video - fisco24_info : Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel - Video: (Adnkronos) - Manovre folli all'altezza d… - telodogratis : Paura in autostrada, Tir e auto fanno inversione prima di tunnel – Video -