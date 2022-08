Papa Francesco a L'Aquila pronti i paramenti liturgici che indosserà (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Aquila - In occasione della visita pastorale di domenica 28 agosto, Papa Francesco a L'Aquila indosserà dei particolari paramenti liturgici. Commissionate dall'Ufficio liturgico diocesano guidato da don Martino Gajda, con la consulenza di don Daniele Pinton, docente di liturgia e sacramentaria all'istituto di Scienze Religiose dell'Aquila, le vesti saranno indossate dal Pontefice e dai Concelebranti durante la liturgia eucaristica per l'apertura della Porta Santa di Santa Maria di Collemaggio che avvierà l'indulgenza concessa da Papa Celestino V nel 1294 detta "della Perdonanza". Le linee progettuali delle vesti sacre, nel segno della continuità estetica e simbologica, segnano un evidente ritorno alla "nobilis pulchritudo" invocata e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'- In occasione della visita pastorale di domenica 28 agosto,a L'dei particolari. Commissionate dall'Ufficio liturgico diocesano guidato da don Martino Gajda, con la consulenza di don Daniele Pinton, docente di liturgia e sacramentaria all'istituto di Scienze Religiose dell', le vesti saranno indossate dal Pontefice e dai Concelebranti durante la liturgia eucaristica per l'apertura della Porta Santa di Santa Maria di Collemaggio che avvierà l'indulgenza concessa daCelestino V nel 1294 detta "della Perdonanza". Le linee progettuali delle vesti sacre, nel segno della continuità estetica e simbologica, segnano un evidente ritorno alla "nobilis pulchritudo" invocata e ...

