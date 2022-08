Monza | Lecce e Cremonese a zero | quanto è difficile essere neopromosse

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo le prime due giornate di Serie A, solamente le tresono ancora ferme al palo senza puntipunti nelle prime due di campionato,ipotizzare un battesimo peggiore in Serie A per. Le trenon hanno brillato particolarmente e stanno anche pagando un calciomercato piuttosto vorticoso. Forse sin troppo. Perché il vecchio adagio “squadra che vince non si cambia” è stato completamente dimenticato, rivoltando i tre organici senza troppi pensieri. Un modus operandi rischioso, benché stuzzicante, perché cancella la possibilità di partire con meccanismi più oliati rispetto alla concorrenza. Così come il campionato così anticipato e ...

Dopo la prima giornata di campionato, la classifica delle squadre che lottano per la permanenza in Serie A era questa: Spezia 3, Empoli, Salernitana, Monza, Lecce, Sampdoria, Cremonese ...