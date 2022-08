Mastella parte all’attacco: “Campani, fate un pernacchio ai lanzichenecchi del Nord” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri una riunione organizzativa a Benevento, oggi una conferenza stampa a Napoli: Clemente Mastella è già in campagna elettorale. Presso il Circolo Rari Nantes, questa mattina il fondatore e leader di Noi di Centro ha presentato le liste schierate per le politiche del 25 settembre. Al suo fianco il presidente degli Europeisti Raffaele Fantetti, senatore uscente che ha consentito a Ndc di risparmiarsi la fatica della raccolte firme. Chiaro, sin da subito, il leitmotiv che Mastella utilizzerà nelle prossime settimane: stop all’invasione. Non si parla, però, di migrazioni ma di politica. L’invasione da fermare, infatti, per l’ex Guardasigilli è quella dei leader nazionali catapultati in Campania con i listini: “Cosa c’entrano con noi la Camusso, Franceschini, la Fascina, Rosato o Renzi?”. E per fermare i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri una riunione organizzativa a Benevento, oggi una conferenza stampa a Napoli: Clementeè già in campagna elettorale. Presso il Circolo Rari Nantes, questa mattina il fondatore e leader di Noi di Centro ha presentato le liste schierate per le politiche del 25 settembre. Al suo fianco il presidente degli Europeisti Raffaele Fantetti, senatore uscente che ha consentito a Ndc di risparmiarsi la fatica della raccolte firme. Chiaro, sin da subito, il leitmotiv cheutilizzerà nelle prossime settimane: stop all’invasione. Non si parla, però, di migrazioni ma di politica. L’invasione da fermare, infatti, per l’ex Guardasigilli è quella dei leader nazionali catapultati ina con i listini: “Cosa c’entrano con noi la Camusso, Franceschini, la Fascina, Rosato o Renzi?”. E per fermare i ...

