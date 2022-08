Letta piagnucola per i fischi al Meeting | una brutta botta | ha perso il confronto con Meloni

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Non gli sono andati giù, ialdi Rimini. Enricosperava in qualcosa di meglio.: « Sono rimasto colpito dal fatto che la platea non abbia apprezzato la proposta di estensione dell’obbligo scolastico». Era convinto che, lanciando l’idea, avrebbe fatto restare a bocca aperta la platea. Invece gli è andata male. E cambia subito argomento: «Cosa mi sono detto con Giorgia? Vedo che sono anche state postate delle foto in cui eravamo tutti insieme. Mi dispiace moltissimo deludere la curiosità ma l’unico tema è stato l’organizzazione del dibattito», dice a Rtl 102.5. «È stato un dibattito utile», taglia corto. Freddezza pere applausi perMa la freddezza della platea delnei suoi confronti è su tutti ...

