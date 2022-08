John Morrison: “C’erano dei piani per una faida fra me e The Miz ma poi…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) The Miz e John Morrison, sicuramente citare questi due nomi insieme riporta alla mente dei fan diversi ricordi, soprattutto se si pensa ai due in Tag Team. I due insieme si sono tolte diverse soddisfazioni soprattutto nel periodo fra il 2007 e il 2009 dove fra ECW e Smackdown erano dei perni della scena titolata di coppia. E la reunion fra i due avvenuta a fine 2019 ha offerto grandi spunti e un altro regno titolato di coppia per i due, durato però poco e i due sono stati presto relegati ad un ruolo principalmente comedy. piani non rispettati Il Greatest Tag Team of 21th Century è da sempre stato molto apprezzato con i due che svolgevano al meglio ogni ruolo che gli veniva affidato e riuscivano sempre a catturare l’attenzione e questo è successo anche durante il periodo degli show senza pubblico del 2020. A metà 2021 però ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 24 agosto 2022) The Miz e, sicuramente citare questi due nomi insieme riporta alla mente dei fan diversi ricordi, soprattutto se si pensa ai due in Tag Team. I due insieme si sono tolte diverse soddisfazioni soprattutto nel periodo fra il 2007 e il 2009 dove fra ECW e Smackdown erano dei perni della scena titolata di coppia. E la reunion fra i due avvenuta a fine 2019 ha offerto grandi spunti e un altro regno titolato di coppia per i due, durato però poco e i due sono stati presto relegati ad un ruolo principalmente comedy.non rispettati Il Greatest Tag Team of 21th Century è da sempre stato molto apprezzato con i due che svolgevano al meglio ogni ruolo che gli veniva affidato e riuscivano sempre a catturare l’attenzione e questo è successo anche durante il periodo degli show senza pubblico del 2020. A metà 2021 però ...

Zona_Wrestling : John Morrison: 'C'erano dei piani per una faida fra me e The Miz ma poi...' - dvnhicks2 : @TheSuperCenaFan John Morrison/ Miz vs Ciampa/ Gargano - _AnthonyEaster : @NewsXero EC3, John Morrison, Mia -