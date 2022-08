Genoa, riecco Strootman: l’olandese torna ad abbracciare il Grifone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kevin Strootman è tornato ad abbracciare il Genoa. Il club ligure ha annunciato ufficialmente, infatti, il ritorno del centrocampista olandese, dopo aver vestito la maglia del Grifone in Serie A; prima esperienza in serie cadetta italiana per l’ex Roma, reduce, oltre che dalla retrocessione in quel di Cagliari, da un’esperienza non esattamente rosea all’Olympique Marsiglia. Limitato in carriera da diversi infortuni, Strootman è però pronto a rilanciarsi nuovamente al Genoa, squadra che lo ha accolto in un momento di stand-by dopo gioie alterne in Ligue 1; il mediano mancino dai Paesi Bassi proverà a guidare il Grifone in massima serie con la consueta leadership che lo contraddistingue. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kevinto adil. Il club ligure ha annunciato ufficialmente, infatti, il ritorno del centrocampista olandese, dopo aver vestito la maglia delin Serie A; prima esperienza in serie cadetta italiana per l’ex Roma, reduce, oltre che dalla retrocessione in quel di Cagliari, da un’esperienza non esattamente rosea all’Olympique Marsiglia. Limitato in carriera da diversi infortuni,è però pronto a rilanciarsi nuovamente al, squadra che lo ha accolto in un momento di stand-by dopo gioie alterne in Ligue 1; il mediano mancino dai Paesi Bassi proverà a guidare ilin massima serie con la consueta leadership che lo contraddistingue. SportFace.

sportface2016 : #Genoa, riecco #Strootman: l'olandese torna ad abbracciare il Grifone - Brutosaaur : RT @cmdotcom: Il #Genoa non si ferma più: torna #Strootman #SerieB - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Il Genoa non si ferma più: torna Strootman - Grifoman1 : Il Genoa non si ferma più: torna Strootman - Grifoman1 : RT @cmdotcom: Il #Genoa non si ferma più: torna #Strootman #SerieB -