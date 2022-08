Francesco Facchinetti difende Jovanotti dal Jova Beach Party e attacca gli haters

(Di mercoledì 24 agosto 2022)e il tanto criticatoe se la prende con chi, a suo dire,«solo per moda».ha pubblicato un video su TikTok, nel quale ha parlato di ambiente e energia: «Ho letto delle cose pesantissime nei confronti di. La mia critica non va agli ambientalisti

RadioDueLaghi : Francesco Facchinetti difende Jovanotti e il Jova Beach Party attaccando gli haters che nelle ultime settimane si s… - infoitcultura : Francesco Facchinetti difende Jovanotti: “Voi che criticate per moda, dov’eravate? Paese di capre” - ParliamoDiNews : Francesco Facchinetti difende Jovanotti: le parole | Gossip Blog #francesco #facchinetti #difende #jovanotti… - lacittanews : Da luglio il Jova Beach Party è nel mirino di molti ambientalisti che puntano il dito sullo spettacolo che porta ad… - lacittanews : Da luglio il Jova Beach Party è nel mirino di molti ambientalisti che puntano il dito sullo spettacolo che porta ad… -

... cos'è e come praticarla Solo qualche settimana fa la conduttrice Alessia Marcuzzi aveva raccontato su Instagram di dover ringraziare Wilma Faissol, la compagna del suo ex, se ...Argomenti trattatidifende Jovanotti Lo sfogo diL'affondo diProseguono le polemiche legate al Jova Beach Party. Nelle ultime ore,...Francesco Facchinetti è intervenuto su una delle questioni più spinose. Il tema che sta dividendo gli italiani è stato oggetto di sfogo.Ed anche chi non lo segue ascoltando i suoi pezzi si ricarica di sentimenti e di buon umore. C’è una tribù che balla in Italia e dopo due anni di fermo reclama ad alta voce l’incontro, il pensiero leg ...