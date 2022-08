Entrava nelle case mentre le donne dormivano | maniaco arrestato a Ischia | sequestrati numerosi video

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un uomo di 39 anni è statodai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia diper violenza sessuale e violazione di domicilio. L’uomo si è introdotto in un appartamento a Panza, frazione del comune di Forio, ma è stato notato dai vicini. Ha quindi tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo, ma è stato bloccato dai Carabinieri che avevano aumentato i controlli notturni nel quartiere proprio per la denuncia di alcuni residenti di tentativi di intrusioneloro abitazioni da parte di un uomo. Il 39enne nella caduta ha riportato anche lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Nello smartphone del 39enne i Carabinieri hanno trovato diversiche lo ritraggonosi masturba davanti all’ignara vittima che dorme. Daiè emerso che il 39enne ...

