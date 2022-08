Draghi, standing ovation a Rimini: L’Italia è un grande Paese e ce la farà con qualsiasi Governo (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Guidare L’Italia è un onore. Mi auguro che chiunque avrà il privilegio di farlo, di guidare il Paese, saprà preservare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo. Sono convinto che il prossimo Governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili come le abbiamo superate noi l’anno scorso. L’Italia ce la farà, anche questa volta”. Questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che nel suo lungo intervento al Meeting di Rimini ha tracciato un bilancio dell’anno mezzo in cui ha guidato l’esecutivo e che, in vista del voto del 25 settembre, ha invitato tutti gli italiani a recarsi alle urne. Ospite per la terza volta della kermesse, il premier è stato accolto al suo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Guidareè un onore. Mi auguro che chiunque avrà il privilegio di farlo, di guidare il, saprà preservare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo. Sono convinto che il prossimo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili come le abbiamo superate noi l’anno scorso.ce la, anche questa volta”. Questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Mario, che nel suo lungo intervento al Meeting diha tracciato un bilancio dell’anno mezzo in cui ha guidato l’esecutivo e che, in vista del voto del 25 settembre, ha invitato tutti gli italiani a recarsi alle urne. Ospite per la terza volta della kermesse, il premier è stato accolto al suo ...

