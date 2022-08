Confronto tv Meloni - Letta, Agcom: "Non rispetta par condicio" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un unico Confronto tv tra due soli leader - Giorgia Meloni e Enrico Letta - non rispetta la par condicio in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Ad affermarlo in una nota è l'Agcom in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un unicotv tra due soli leader - Giorgiae Enrico- nonla parin vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Ad affermarlo in una nota è l'in ...

