sportface2016 : #NapoliJuveStabia, #Spalletti: 'Dobbiamo ripagare la passione e l'amore dei tifosi' - Agenzia_Ansa : Napoli, parla Spalletti: 'Così tanti tifosi oggi hanno reso straordinario questo stadio nell'amichevole, si dimostr… - glooit : Calcio:Napoli;Spalletti, forte amore tifosi,dovremo ripagare leggi su Gloo - fisco24_info : Calcio: Napoli, Spalletti: forte amore dei tifosi, dovremo ripagarlo: 'Bene in campo i nuovi, ma ancora non tutti i… - paolocosso : Calcio: Napoli, Spalletti: forte amore dei tifosi, dovremo ripagarlo #buonasera #telcoblog #informati #tlc… -

Un test che per 75' è stato duro prima dell'ingresso in campo della Primavera del, come conferma: "Ha giocato molto bene la Juve Stabia - ha detto - evidenziando qualche dubbio che ...Ilbatte 3 - 0 la Juve Stabia in un'esibizione soprattutto per il tanto pubblico presente che ha ..., nel dopopartita, non ha potuto non sottolineare il grande amore del popolo ...NAPOLI, 24 AGO - "Così tanti tifosi oggi hanno reso straordinario questo stadio nell'amichevole, si dimostra la passione e l'amore dei tifosi per questi colori. Hanno creato un clima e un'atmosfera ch ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato l’amichevole al Maradona contro la Juve Stabia. “Una serata straordinaria che testimonia la passione e l’amore dei tifosi del Napoli. Ringrazio il ...