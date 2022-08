Calcio: Genoa, visite mediche per Aramu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Genova, 24 ago. - (Adnkronos) - È la giornata di Mattia Aramu, che presto sarà un nuovo giocatore del Genoa. Il trequartista, classe 1995, del Venezia è arrivato in città per le visite mediche che precederanno la firma sul suo nuovo contratto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Genova, 24 ago. - (Adnkronos) - È la giornata di Mattia, che presto sarà un nuovo giocatore del. Il trequartista, classe 1995, del Venezia è arrivato in città per leche precederanno la firma sul suo nuovo contratto.

