ATP Winston-Salem 2022: Fabio Fognini cede in tre set al britannico Jack Draper (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si ferma al secondo turno il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto dal britannico Jack Draper, testa di serie numero tredici, con il punteggio di 6-2 4-6 6-1 dopo quasi due ore di gioco. All'Italia in tabellone resta dunque il solo Lorenzo Sonego, qualificato per gli ottavi di finale, visto che anche Lorenzo Musetti era stato sconfitto nella serata di ieri. Fognini ha pagato un rendimento al servizio davvero negativo. Sono cinque i doppi falli, ma soprattutto è bassa la percentuale di prime di servizio (appena il 45%) ed anche quella di punti vinti con la seconda (43%). Inoltre il ligure ha sfruttato solo tre delle tredici palle break concesse dal britannico.

