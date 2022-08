Apple, dipendenti firmano una petizione contro il rientro in ufficio: “Più contenti e produttivi in smartworking” (Di mercoledì 24 agosto 2022) I dipendenti di Apple sono contrari al ritorno in ufficio. Un gruppo di lavoratori dell’azienda si è opposto a quanto richiesto dall’amministratore delegato, Tim Cook, chiede maggiore flessibilità rispetto ai tre giorni settimanali previsti in ufficio a partire da settembre. Dopo vari tentativi falliti a causa delle nuove ondate di Covid, ora Cupertino è tornata all’attacco: “La collaborazione di persona è essenziale per la nostra cultura”, ha detto il ceo. Così, i lavoratori hanno iniziato a far circolare una petizione all’interno della società, sotto il nome di Apple Together. Si tratta di un “sindacato di solidarietà globale”, composto da alcuni lavoratori di Apple. La richiesta fisica è richiesta il martedì e il giovedì, mentre il terzo giorno sarà deciso con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Idisono contrari al ritorno in. Un gruppo di lavoratori dell’azienda si è opposto a quanto richiesto dall’amministratore delegato, Tim Cook, chiede maggiore flessibilità rispetto ai tre giorni settimanali previsti ina partire da settembre. Dopo vari tentativi falliti a causa delle nuove ondate di Covid, ora Cupertino è tornata all’attacco: “La collaborazione di persona è essenziale per la nostra cultura”, ha detto il ceo. Così, i lavoratori hanno iniziato a far circolare unaall’interno della società, sotto il nome diTogether. Si tratta di un “sindacato di solidarietà globale”, composto da alcuni lavoratori di. La richiesta fisica è richiesta il martedì e il giovedì, mentre il terzo giorno sarà deciso con i ...

