Adriana Volpe: "Su Sonia Bruganelli rimango basita… ha sputato nel piatto dove mangiava"

"Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All'inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l'edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l'ora di tornare a fare il suo lavoro". Così Adriana Volpe commenta la riconferma della Bruganelli nel ruolo di opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, programma in cui aveva detto non sarebbe più tornata, salvo poi fare dietrofront. Negli ultimi giorni Adriana e Sonia si sono lanciate frecciatine a distanza. La Volpe, ad esempio, ha parlato di persone che vanno avanti grazie a "santi protettori".

