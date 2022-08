Vaiolo scimmie, corsa ai vaccini: 9.840 fiale alle regioni (di più a Lombardia e Lazio): la circolare (Di martedì 23 agosto 2022) Accelerazione per la vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie. E invito, a coloro che rientrano nelle categorie a rischio, a presentarsi per una dose di richiamo anche se già da bambini... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 agosto 2022) Accelerazione per la vaccinazione contro ildelle. E invito, a coloro che rientrano nelle categorie a rischio, a presentarsi per una dose di richiamo anche se già da bambini...

