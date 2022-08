Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura l’intelligence degli Stati Uniti prevede un’intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni allerta di sorta ancora una volta i cittadini americani a lasciare il paese immediatamente su Twitter e i consiglieri della presidente Ucraina scritto che il prezzo per raggiungere la parità di fuoco e distruggere la logistica dell’esercito Russo e intero era quello di uno yacht di un oligarca russo dibattito politico sul conflitto in Ucraina la Liga farà quello che gli altri paesi democratici occidentali fanno comunque vadano le lezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia dice Matteo Salvini sulle la Russia bisogna guardare i numeri Davanzo commerciale e di 70 miliardi di dollari per la ...