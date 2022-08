Udinese_1896 : Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, Sandi #Lovric ospite a #UdineseTonight ?? ?? Segui la diretta a partire dalle or… - TuttoSalerno : Udinese, Lovric: 'Giusto il pareggio. Abbiamo sofferto, ma...' - Udinese_1896 : RT @UdineseTV: Udinese-Salernitana, Lovric: “Lottato uno per tutti. Tifosi stupendi” - - TuttoSalerno : Udinese, Lovric: 'Giusto il pareggio. Abbiamo sofferto, ma...' - UdineseTV : Udinese-Salernitana, Lovric: “Lottato uno per tutti. Tifosi stupendi” - -

Calciomercato.com

... Silvestri è il migliore del match(3 - 5 - 2): Silvestri 7; Becao 6, Bijol 6 (dal 24 pt Nuytinck 6.5), Perez 4.5; Masina 6.5, Pereyra 6.5, Walace 6, Makengo 5.5 (dal 1 st6), ...Rosso sacrosanto ein 10. l Sottil corre ai ripari e lascia negli spogliatoi Makengo (già ammonito) per; anche Nicola pesca dalla panchina: esordio per Dia al posto di uno spento ... Udinese, Lovric non si nasconde: 'Mi ispiro a Modric' Le pagelle e highlights di Udinese - Salernitana, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2022/2023: Silvestri è il migliore del match ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...