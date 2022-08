TikTok potrebbe sapere cosa scrivi nei browser in-app: un nuovo rischio per gli utenti iOS che utilizzano l’app (Di martedì 23 agosto 2022) La scorsa settimana Felix Krause ha pubblicato un report in cui esponeva i rischi che gli utenti dei principali social network potrebbero correre aprendo browser in-app. Uno strumento, sviluppato proprio da Krause e accessibile tramite il sito web InAppbrowser.com è in grado di rivelare come app quali TikTok o Instagram potrebbero usare JavaScript per accedere a dati sensibili come indirizzo, password e anche informazioni riguardo la carta di credito. Grazie al successo e alla curiosità che il report di Krause ha suscitato, in un altro post pubblicato sul suo blog Krause risponde ad alcune domande degli utenti e pubblica degli aggiornamenti e approfondimenti su quanto emerso dopo le sue ricerche. Tra questi, la scoperta più interessante riguarda TikTok ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) La scorsa settimana Felix Krause ha pubblicato un report in cui esponeva i rischi che glidei principali social networkro correre aprendoin-app. Uno strumento, sviluppato proprio da Krause e accessibile tramite il sito web InApp.com è in grado di rivelare come app qualio Instagramro usare JavaScript per accedere a dati sensibili come indirizzo, password e anche informazioni riguardo la carta di credito. Grazie al successo e alla curiosità che il report di Krause ha suscitato, in un altro post pubblicato sul suo blog Krause risponde ad alcune domande deglie pubblica degli aggiornamenti e approfondimenti su quanto emerso dopo le sue ricerche. Tra questi, la scoperta più interessante riguarda...

