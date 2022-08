Riforma pensioni in due tempi: la soluzione per mitigare e poi superare la Fornero (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito dei due elaborati del Dott. Claudio Maria Perfetto il primo concernente quanto oggettivamente a suo dire sarà possibile fare già dal 2023 per tamponare la scadenza delle attuali misure e il secondo relativamente all’idea innovativa per superare la Riforma Fornero sono giunti molti commenti e molte richieste di chiarimento. Quello che vi riportiamo oggi è proprio lo scambio di idee, a mio avviso molto costruttivo ed interessante, tra una nostra lettrice Cristiana ed il Dott. Perfetto che ha deciso di procedere al dibattito virtuale fornendo specifiche che effettivamente aprono ad una nuova visuale. La possibilità per quanti saliranno al Governo di mitigare il ritorno in toto della Fornero, ossia procedere con una Riforma pensioni in due ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito dei due elaborati del Dott. Claudio Maria Perfetto il primo concernente quanto oggettivamente a suo dire sarà possibile fare già dal 2023 per tamponare la scadenza delle attuali misure e il secondo relativamente all’idea innovativa perlasono giunti molti commenti e molte richieste di chiarimento. Quello che vi riportiamo oggi è proprio lo scambio di idee, a mio avviso molto costruttivo ed interessante, tra una nostra lettrice Cristiana ed il Dott. Perfetto che ha deciso di procedere al dibattito virtuale fornendo specifiche che effettivamente aprono ad una nuova visuale. La possibilità per quanti saliranno al Governo diil ritorno in toto della, ossia procedere con unain due ...

