Matteo Salvini cerca di guastare l'irresistibile ascesa di Giorgia Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Regina al meeting di Rimini la leader di FdI non digerisce le uscite poco atlantiste del leghista, alla vigilia del giorno in cui si celebra l'indipendenza dell'Ucraina. Su un tema così delicato, la politica estera, la destra è divisa e questo preoccupa Bruxelles Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 agosto 2022) Regina al meeting di Rimini la leader di FdI non digerisce le uscite poco atlantiste del leghista, alla vigilia del giorno in cui si celebra l'indipendenza dell'Ucraina. Su un tema così delicato, la politica estera, la destra è divisa e questo preoccupa Bruxelles

MeetingRimini : I Centri per l’Aiuto alla vita sono una delle cose più preziose che abbiamo in Italia. 260 mila bambini nati dal 19… - Noiconsalvini : MATTEO #SALVINI A #PINZOLO: «MAI PIÙ SPERANZA E LAMORGESE AL GOVERNO» #25settembreVotoLega #Credo - PagellaPolitica : Matteo Salvini ha ripetuto che «tasse e accise sono più della metà della bolletta della luce». Non è vero: queste v… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Coltiviamo la memoria e facciamo sapere a tutti chi è Matteo Salvini. - HuffPostItalia : Matteo Salvini cerca di guastare l'irresistibile ascesa di Giorgia Meloni -