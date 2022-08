L’incontro con il sostenitore di Hamas: Boldrini & Co. nel mirino (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex presidente della Camera, insieme a Matteo Orfini e Nicola Fratoianni, ha ricevuto Muhammad Hannoun. L’uomo è stato segnalato all’Antiriciclaggio per aver finanziato soggetti vicini all’organizzazione terroristica palestinese Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex presidente della Camera, insieme a Matteo Orfini e Nicola Fratoianni, ha ricevuto Muhammad Hannoun. L’uomo è stato segnalato all’Antiriciclaggio per aver finanziato soggetti vicini all’organizzazione terroristica palestinese

