Enrico Letta furibondo con Conte: «Sono esterrefatto dal suo voltafaccia» (Di martedì 23 agosto 2022) «Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano votano, poi succede quel che succede, c’è un voltafaccia. Sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se Sono rimasto ad un’idea romantica della politica, quella della parola data. Si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta». È furibondo, Enrico Letta, ospite di “In onda” su La7, dopo la decisione del M5S di presentarsi da solo alle elezioni in Sicilia. Letta contro Conte: è lui che si è autoescluso La scelta di Conte in Sicilia «non è una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno. È Conte che si è autoescluso» dall’alleanza a livello nazionale con il Pd «facendo cadere il Governo Draghi», insite ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) «Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano votano, poi succede quel che succede, c’è unabbastanza, mi chiedo serimasto ad un’idea romantica della politica, quella della parola data. Si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta». È, ospite di “In onda” su La7, dopo la decisione del M5S di presentarsi da solo alle elezioni in Sicilia.contro: è lui che si è autoescluso La scelta diin Sicilia «non è una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno. Èche si è autoescluso» dall’alleanza a livello nazionale con il Pd «facendo cadere il Governo Draghi», insite ...

