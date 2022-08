Elezioni | Meloni | ‘sistema serissimo borse studio per dare a tutti stesse possibilità’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Noi non possiamo far finta di non vedere che ai tempi del Covid ai giovani è stato tolto praticamente tutto. In cambio abbiamo lasciato solo debiti che questi ragazzi dovranno ripagare ed è nostra responsabilità di restituire a questi ragazzi quello che hli è stato tolto anche in termine di investimenti”. Così Giorgiaal Meeting di Rimini. E poi sulla scuola. “La scuola è diventata una macchina di disuguaglianza. Noi abbiamo una scuola in cui chi ha maggiori possibilità familiari avrà migliori possibilità” mentre “uguaglianza e merito” devono aninsieme. “Concretamente cosa si può fare: serve un sistemadidiche consenta adi avere lepossibilità”. “Penso anche che serva adeguare gli stipendi ...