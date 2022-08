Ultime Notizie – Ucraina | capo esercito | “Morti quasi 9 000 nostri eroi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 22 agosto 2022)9.000 “. E’ questo il bilancio indicato daldell’ucraino, Valerii Zaluzhnyi, che – passatisei mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’– ha parlato per la prima volta dei caduti, ma senza precisare se si tratti solo di militari e a quale periodo si riferisca, e ha chiesto “protezione” per i bambini ucraini. “Non solo i militari e non solo coloro che hanno preso le armi partecipano alla guerra – ha detto Zaluzhnyi secondo dichiarazioni riportate da Ukrinform – Ibambini, che non hanno nessuna colpa, tranne quella di essere nati proprio qui e in questo momento, non capiscono nulla di quanto sta accadendo ma hanno certamente bisogno di protezione, per esempio vicino Soledar, vicino Bakhmut, vicino ...