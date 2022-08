UFFICIALE – Amichevole contro la Juve Stabia per presentare la squadra: data e modalità d’accesso al Maradona (Di lunedì 22 agosto 2022) AGGIORNAMENTO ORE 21:20 – È arrivata anche l’ufficialità da parte del Napoli: mercoledì alle ore 18, allo Stadio Diego Armando Maradona, ci sarà un’Amichevole con la Juve Stabia per presentare la squadra ai tifosi. L’accesso sarà gratuito per tutti. Questo il comunicato della società: Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputara una partita Amichevole di allenamento contro la Juve Stabia, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) AGGIORNAMENTO ORE 21:20 – È arrivata anche l’ufficialità da parte del Napoli: mercoledì alle ore 18, allo Stadio Diego Armando, ci sarà un’con laperlaai tifosi. L’accesso sarà gratuito per tutti. Questo il comunicato della società: Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando. Verrà disputara una partitadi allenamentola, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, ...

