Traffico Roma del 22-08-2022 ore 17 | 30

(Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione aNord si rallenta su entrambe le carreggiate della Cassia bis tra via della Giustiniana ed il raccordo anulare e poi sulla via Salaria da Saxa Rubra a via dei Due Ponti sulla tangenziale Tra lentamente anche in tangenziale da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico al Aurelio ilrallenta in via Anastasio II tra via Aurelia e via Cipro verso Piazzale degli Eroi Mentre alla Garbatella un incidente provoca rallentamenti in via Cristoforo Colombo in prossimità di piazza Elio Rufino trafficata poi la via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia alle 8:30 allo stadio Olimpico daa fronte alla Cremonese Nella seconda giornata di campionato di serie A attesi oltre 60.000 tifosi previste modifiche alla viabilità ...