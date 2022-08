The Punisher: perché Frank Castle merita una seconda occasione (non solo) nel MCU (Di lunedì 22 agosto 2022) I Marvel Studios ragionano (e ragioneranno sempre di più) in funzione di supereroi normali, umani e quotidiani. Allora, ecco arrivato il momento di reintegrare Frank Castle alias The Punisher, allontanandolo definitivamente dalle note strumentalizzazioni sociali e politiche. E poi, Jon Bernthal sembra essere nato per interpretarlo... Dopo da Avengers: Endgame è cambiato tutto. I Marvel Studios, che nel giro di dieci anni hanno riscritto la narrativa cinematografica declinandola ad una serialità che appare infinita (e molto remunerativa), da quell'atteso doppio appuntamento annuale che segnò la Fase 1, è passata a tre titoli annui, per prometterne ben quattro dal 2023 quando inizierà la Fase 5. Praticamente, un film a quadrimestre. Se consideriamo che parallelamente ai film la Marvel si è naturalmente espansa sul piccolo schermo, con ben ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) I Marvel Studios ragionano (e ragioneranno sempre di più) in funzione di supereroi normali, umani e quotidiani. Allora, ecco arrivato il momento di reintegrarealias The, allontanandolo definitivamente dalle note strumentalizzazioni sociali e politiche. E poi, Jon Bernthal sembra essere nato per interpretarlo... Dopo da Avengers: Endgame è cambiato tutto. I Marvel Studios, che nel giro di dieci anni hanno riscritto la narrativa cinematografica declinandola ad una serialità che appare infinita (e molto remunerativa), da quell'atteso doppio appuntamento annuale che segnò la Fase 1, è passata a tre titoli annui, per prometterne ben quattro dal 2023 quando inizierà la Fase 5. Praticamente, un film a quadrimestre. Se consideriamo che parallelamente ai film la Marvel si è naturalmente espansa sul piccolo schermo, con ben ...

crowskilI : the punisher come serie tantissima roba cmq - ITS_NIALL_FAN : mio fratello è negativo ora si fa il rewatch di The Punisher :) - AlexVonPunk : Soldato del 47 ° reggimento d'assalto di fanteria appena formato delle forze armate ucraine. Ingrandendo la foto s… - emanuel76166497 : @PieraS11 @Socratico_ che peccato, il personaggio di The Punisher, come vendicatore 'privato' è simpatico. Peccato… - dissa0001 : Se torna the punisher nel mcu voglio anche ben sia chiaro -