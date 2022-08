Roma: squadra in campo nel prepartita con maglie “Forza Gini” (Di lunedì 22 agosto 2022) La Roma mostra vicinanza al suo calciatore, Wijnaldum, messo ko per una rottura della tibia destra. La squadra giallorossa infatti, nel riscaldamento del match contro la Cremonese, è scesa in campo con una t-shirt “speciale”, con su scritto “Forza Gini” e sul retro il numero 25. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Lamostra vicinanza al suo calciatore, Wijnaldum, messo ko per una rottura della tibia destra. Lagiallorossa infatti, nel riscaldamento del match contro la Cremonese, è scesa incon una t-shirt “speciale”, con su scritto “” e sul retro il numero 25. SportFace.

ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - rtl1025 : ?? L'#Italia è medaglia d'argento nel libero combinato sincro agli #Europeinuoto a Roma. La squadra azzurra si piega… - AliprandiJacopo : La Roma comunica che non ci sarà l'intervista di #Mourinho a #Dazn per la sovrapposizione con altri contenuti nella… - LAROMA24 : Roma-Cremonese, Alvini: 'In campo con il nostro stile contro una grande squadra' #AsRoma - sportli26181512 : Cremonese, Ghiglione: 'La squadra è stata ricostruita, adesso...': Paolo Ghiglione, esterno della Cremonese, parla… -