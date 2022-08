Poco più di una settimana per passare ad ho e avere 5€ in regalo

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 22 agosto 2022) Manca davveroperché tu non possa più usare l’hashtag #HOCALDO perad ho e ricevere 5€ ina cui puoi aggiungere altri 5€ se ti porta un amico già in ho. E non è finita, una volta passato in ho puoi portare a tua volta persone ain ho e ricevere altri 5€ inper ogni passaggio effettuato. Sono diverse le tariffe ho Mobile che puoi attivare se sei clienti di altri operatori e partono da 50 GB a meno di 6€, ma, se non ti bastano, puoi arrivare fino a 200 GB a meno di 10€ passando anche per i 150 GB tutte con chiamate ed SMS senza limiti. Perché scegliere Vodafone fibra con o senza linea fissaad ho con #HOCALDOad ho conviene, hai la possibilità di attivare una delle tariffe dell’operatore virtuale di Vodafone con tutto ...