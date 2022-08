Onori dovuti | ma Piero Angela non era uno scienziato | ricordiamocelo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago –non era uno. Il giornalista ormai è scomparso da una decina di giorni, ma a parte gli eccessivi elogi tipici nei casi di decessi illustri, in questo caso c’è un sentimento, piuttosto diffuso, che identifica la sua figura in termini quasi scientifici, anche se non direttamente. Senza nulla togliere al suo lavoro eccellente nel corso dei decenni, è un punto che va comunque “precisato”, ai fini di una maggiore chiarezza per tutti., lo “mancante” Forse avranno influito anche le parole commosse del figlio Alberto, anch’egli giornalista e divulgatore scientifico di successo, quando parlando del padreaveva espresso la sensazione di aver vissuto in casa con una sorta di “Leonardo Da ...