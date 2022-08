Napoli, Condò su Kvaratskhelia: «Impatto devastante, non teme confronti» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giornalista Paolo Condò ha commento il grande inizio di stagione del neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine de La Repubblica, ha commentato il grande inizio di campionato del neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. IL COMMENTO – «L’Impatto con la serie A di Khvicha Kvaratskhelia, il meno conosciuto dei nuovi acquisti, è stato devastante. Il risultato delle prime due giornate è sbalorditivo, se rapportato a quanto si sapeva di lui: Kvara ha segnato tre gol, leader di un attacco da nove reti in 180 minuti, e ieri, disegnando un mirabile tiraggiro, ha avvisato tutti non solo di non temere i confronti, ma perfino di sollecitarli». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giornalista Paoloha commento il grande inizio di stagione del neo acquisto delIl giornalista Paolo, sulle pagine de La Repubblica, ha commentato il grande inizio di campionato del neo acquisto del. IL COMMENTO – «L’con la serie A di Khvicha, il meno conosciuto dei nuovi acquisti, è stato. Il risultato delle prime due giornate è sbalorditivo, se rapportato a quanto si sapeva di lui: Kvara ha segnato tre gol, leader di un attacco da nove reti in 180 minuti, e ieri, disegnando un mirabile tiraggiro, ha avvisato tutti non solo di nonre i, ma perfino di sollecitarli». L'articolo proviene da ...

cifra73 : O vi eravate sbagliati?? - tuttonapoli : Condò su Repubblica: 'In 7 giorni Napoli ha conquistato candidatura allo Scudetto' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Condò: 'Il Napoli rientra nella corsa Scudetto, Kvara non teme i confronti' - CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Condò: 'Il Napoli rientra nella corsa Scudetto, Kvara non teme i confronti' -

Sky Sport, Serie A 2022/23 2a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (20 - 21 - 22 Agosto) ...00 e dalle 22:40 In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Paolo Condò, ... Napoli vs Monza ore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona ... Sky Sport, Champions 2022/23 Playoff Andata, Palinsesto Telecronisti NOW In attesa di vedere all'opera le quattro italiane al via (Milan, Inter, Napoli e Juventus ), tra ... Fabio Capello , Alessandro Costacurta , Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero , con Paolo Condò e ... ...00 e dalle 22:40 In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Paolo, ...vs Monza ore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona ...In attesa di vedere all'opera le quattro italiane al via (Milan, Inter,e Juventus ), tra ... Fabio Capello , Alessandro Costacurta , Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero , con Paoloe ...