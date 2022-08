Mbappé meglio di Jacobs: gol in 8 secondi, è record in Ligue 1! (Di lunedì 22 agosto 2022) PARIGI - A Mbappé per segnare a Lilla sono bastati meno secondi di Jacobs sui 100 metri. Un gol lampo e da record perché la rete firmata dal fenomeno francese con il Psg in Ligue 1 è arrivata appena ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) PARIGI - Aper segnare a Lilla sono bastati menodisui 100 metri. Un gol lampo e daperché la rete firmata dal fenomeno francese con il Psg in1 è arrivata appena ...

sportli26181512 : #Mbappé meglio di Jacobs: gol in 8 secondi, è record in Ligue 1!: Più veloce di Marcell sui 100 metri, il fenomeno… - AndreaGiulioCe1 : @Frances67629915 @milanenthusiast Leao e mangiando non ha Nel giocatori al loro livello nello stesso ruolo? Se pa… - g0d_isdead : @un1tedingrief gigi mbappè è meglio però - finelinexotta : @cuadrvdo quindi mbappè è meglio di benzema - sdraiatiXCivati : @FabTummi @breakingnewsit Meglio di Mbappe -

Mbappé, gol in 8 secondi: lo schema che ha sorpreso il Lilla PARIGI - Sembra Jacobs, invece è Mbappé . La velocità è la stessa, anzi il fenomeno del Psg contro il Lilla ha fatto meglio di Marcell sui 100 metri: calcio d'inizio, imbucata di Messi per lo scatto di Kylian che davanti al portiere ... Mbappé meglio di Jacobs: gol in 8 secondi, è record in Ligue 1! ... si batte a centrocampo, palla dietro a Messi che lancia sullo scatto Mbappé, che poi davanti al portiere trasforma con un dolce pallonetto. Ottimo inizio per il Psg, che poi finisce pure meglio: 7 - ... PARIGI - Sembra Jacobs, invece è. La velocità è la stessa, anzi il fenomeno del Psg contro il Lilla ha fattodi Marcell sui 100 metri: calcio d'inizio, imbucata di Messi per lo scatto di Kylian che davanti al portiere ...... si batte a centrocampo, palla dietro a Messi che lancia sullo scatto, che poi davanti al portiere trasforma con un dolce pallonetto. Ottimo inizio per il Psg, che poi finisce pure: 7 - ...